Lazio, Hoedt festeggia sui social. E i tifosi l'hanno già perdonato... - FT

Anche Wesley Hoedt, al pari di tutti i calciatori della Lazio, ha festeggiato sui social per il bel successo ottenuto questo pomeriggio all'Olimpico di Torino contro i granata. L'olandese ha sottolineato l'abbraccio di squadra al gol di Caicedo, aggiungendo: "Noi non molliamo mai. Che squadra. Altri tre punti importanti". Dai commenti lasciati dai tifosi si comprende che il popolo biancoceleste abbia già perdonato il difensore ex Celta Vigo per l'errore fatale sulla rete di Lukic. Disattenzione che, tuttavia, poteva costar cara alla Lazio. Ed è proprio per questo che, accanto ai messaggi di sostegno, sono altrettanto numerosi quelli che spingono Hoedt a maggior concentrazione: "Ci hai fatto perdere qualche anno di vita".

