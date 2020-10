Lazio, Hoedt si prepara all'esordio... con un nuovo taglio di capelli - VD

Dopo qualche giorno di attesa, è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Wesley Hoedt da parte della Lazio. L'olandese ha pubblicato su Instagram un messaggio con cui ha espresso gioia per il ritorno in biancoceleste. Per il difensore, che si dovrà sottoporre alle visite d'idoneità, si avvicina il nuovo esordio con la maglia della Lazio. Intanto, nella giornata di oggi, ha approfittato di qualche ora di relax per farsi tagliare i capelli. Si è recato in un barbiere della Capitale, già "testato" da Djavan Anderson, e si è fatto aggiustare il look. Per il suo "secondo debutto" in biancoceleste, vuole essere al top. Sia in quanto a condizione fisica, che a stile.

