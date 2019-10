Lazio, Howe: "Dobbiamo fare un salto in avanti. Acerbi? Un esempio per tutti"

Un campione dello sport italiano con la passione per la Lazio. Andrew Howe non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Intervenendo ai microfoni di Non è la Radio ha così parlato della stagione dei biancocelesti: "La Lazio? Non ho potuto seguirla tantissimo essendo in Cina. Ho visto il gol di Immobile di testa alla Fiorentina e la vittoria mi ha reso molto felice. Non sono però molto fiducioso, forse la rosa è un po’ corta e questo può rappresentare un problema in un campionato così lungo. Qualche difficoltà l’abbiamo incontrata, non ci spegniamo mai ma non riusciamo a fare quel salto in avanti".



ACERBI – “Ieri un gran gol. Ho conosciuto molti atleti che in passato hanno avuto dei problemi di salute come lui. Persone che riescono a fare questo sono da esempio per tutti noi. Non ci sono limiti a quello che possiamo fare, siamo noi che ci poniamo limiti. Vederlo giocare e fare quello che fa deve essere da insegnamento a tanti ragazzi”.



