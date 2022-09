Lazio, i precedenti europei del 15 settembre tra gioie e dolori

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La gara di questa sera contro il Midtjylland (calcio d'inizio alle ore 18:45) è la quarta sfida europea che la Lazio disputa in data 15 settembre. Prima d'ora era già capitato in tre occasioni con il bilancio in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il successo risale al 1993 contro i bulgari del Lokomotiv Plovdiv. Con un secco 2-0 frutto delle reti di Casiraghi e Cravero, l'aquila festeggiò alla grande il ritorno in Europa dopo 15 anni. Nel 2011 arrivò il 2-2 casalingo contro i rumeni del Vaslui con le marcature biancocelesti messe a segno da Cissè e Sculli. Lo scorso anno invece, ma un giorno più tardi in realtà, maturò la sconfitta sul campo del Galatasaray con il clamoroso autogol di Straskosha che complicò e non poco il cammino della squadra nella competizione.