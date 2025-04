Lazio, i tifosi caricano la squadra e pensano al Bodo/Glimt: il coro dal settore ospiti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio espugna il Gewiss Stadium, si regala tre punti importantissimi e dà un calcio alla crisi permettendogli di lanciarsi nel migliore dei modi nelle due settimane di fuoco che, archiviata l'insidia Atalanta, la chiameranno ad affrontare due volte il Bodo/Glimt e nel mezzo il derby contro la Roma. Proprio alla sfida europea, in programma giovedì in Norvegia alle 18.45, si sono proiettati i tifosi biancocelesti che in 900 hanno invaso il settore ospiti dell'impiano bergamasco, festeggiando insieme alla squadra e cantando: "Voglio andare a vincere in Europa...".