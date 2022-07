Lazio, i tifosi festeggiano Claudio Lopez: El Piojo spegne 48 candeline!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giorno speciale in casa Lazio. Oggi si festeggia il compleanno di un ex biancoceleste, Claudio Lopez: "El Piojo" spegne oggi 48 candeline. L'argentino, approdato nella Capitale nell'estate del 2000, ha vestito la maglia biancoceleste per quattro stagioni, siglando 40 gol e rendendosi protagonista di nove assist in 144 gare disputate. Con l'aquila sul petto il centravanti classe '74 ha anche conquistato due trofei: la Supercoppa Italiana con l'Inter (nel corso della quale ha siglato una doppietta) e la Coppa Italia 2003/04 nella doppia finale contro la Juventus. A distanza di anni continua ad avere un posto privilegiato nel cuore dei tifosi, che oggi si uniscono in un unico messaggio: Auguri Piojo!

