Lazio, i tifosi scelgono Milinkovic come "Player of the season"

I tifosi hanno scelto: è Milinkovic-Savic il miglior giocatore della Lazio in questa stagione. La Lazio lo omaggia tramite i social...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

And the winner is...Sergej Milinkovic-Savic. Proprio così, il Sergente vince il premio di miglior giocatore della Lazio nella stagione 2021/2022. I tifosi hanno emesso il loro verdetto, portando Sergio alla vittoria tramite il sondaggio postato sui social dalla Lazio. Milinkovic dopo aver eliminato Felipe Anderson e Pedro in semifinale, si è imposto nella finalissima contro Patric, Zaccagni e Immobile. Proprio il bomber della Lazio era stato il vincitore delle ultime due edizioni, ma questa volta non ha potuto nulla contro Sergej. La stagione del gigante serbo è stata formidabile ed è stata resa ancora più speciale dai 10 gol e gli 11 assist realizzati. Milinkovic si è dimostrato l'uomo chiave della prima Lazio targata Maurizio Sarri, facendo suoi fin da subito i concetti del nuovo allenatore. Un premio meritato, quasi scontato, per un calciatore che per tutto l'anno ha messo in mostra il suo predominio su avversari e compagni. Una grande stagione, resa ancor più bella dai voti dei tifosi della Lazio, che sperano di poter contare sul loro talento anche il prossimo anno.