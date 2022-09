Lazio, i tifosi sono sempre con te: all'Olimpico, ma non solo...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha concesso ai propri tifosi ancora un'occasione per abbonarsi, in settimana verranno svelati tutti i dettagli della nuova fase della campagna abbonamenti, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Una chance per vedere la propria squadra disegnare calcio, ma soprattutto per godersi l'atmosfera che in questa stagione si vive all'Olimpico. Ogni domenica si respira l'aria delle grandi serate, si salta e si canta, per sostenere la squadra e condurla alla vittoria. La Lazio avverte l'importanza del suo popolo, lo vive e lo fa scendere in campo con lei per avere quella forza in più anche nei momenti di difficoltà, per sentire quel boato liberatorio che, parola di Immobile, per lui è diventato una dipendenza a cui è impossibile abituarsi. I tifosi della Lazio possono fare la differenza in casa, dove con la nuova campagna abbonamenti si puntano i 30.000 come obiettivo (24.917 gli abbonati oggi), come in trasferta, riempiendo i settori ospiti in Italia (dopo le trasferte di Torino e Genova è esaurito anche il settore ospiti di Cremona) e in Europa. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche alla MCH Arena, stadio del Midtjylland in Danimarca, saranno presenti circa 200 laziali che hanno deciso di intraprendere il viaggio per godersi la propria squadra anche in terra estera. Una passione che non ha limiti e soprattutto confini, una fede che sta colorando l'Olimpico e gli stadi italiani, un inno che equivale a una dichiarazione d'amore, perché per i laziali la Lazio è "l'unica fede e l'unica passione".