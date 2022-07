Lazio, i tifosi su Romagnoli e mercato: "Finalmente un laziale. Serve un vice Immobile"

Fonte: Martina Bernabei e Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Come ci si aspettava, l'arrivo di Alessio Romagnoli alla Lazio ha fatto impazzire il popolo biancoceleste. Questa mattina in Paideia c'è stato un vero bagno di folla ad attendere l'arrivo del difensore, accolto da abbracci, applausi e cori. All'esterno della clinica la nostra redazione ha pizzicato alcuni tifosi per qualche commento a caldo sia sul nuovo acquisto, sia sul mercato: "Ci siamo svegliati alle 6.45 per essere qui stamattina. Siamo contentissimi e lo è anche Alessio. Finalmente un mercato all'altezza, sicuramente meglio rispetto a quello degli anni precedenti. Ora bisogna vedere le uscite, come nel caso di Luis Alberto che non andando d'accordo con la società andrebbe rimpiazzato. Ci vorrebbe ora un terzino e un vice Immobile. Magari Caicedo, facciamolo tornare", hanno commentato Luca, Mattia, Cristian e Jonathan. Discorso simile arriva anche da Alessio e Lorenzo che da Ladispoli sono partiti prestissimo per salutare Romagnoli: "Speriamo che chi è arrivato faccia il suo. Finalmente un laziale nella Lazio, oltre a Cataldi. Manca ancora un vice portiere, un mediano e un terzino sinistro".

