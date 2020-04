Lazio, i vostri migliori: Luis Alberto domina, Correa latita

L'emergenza coronavirus ha fermato il mondo e di conseguenza anche il calcio. Si può fare, però, un bilancio a dodici giornate dallaq fine del campionato che si spera possa ricominciare il prima possibile. In casa biancoceleste l'entusiasmo per una stagione magica rimane. Secondo posto a una sola lunghezza dalla Juventus e tanta voglia di fare il colpaccio. Dopo ogni match delle aquile vi abbiamo chiesto di votare il vostro migliore in campo attraverso i nostri sondaggi. Oggi si può fare un bilancio su chi finora ha fatto meglio. Al primo posto c'è Luis Alberto. Lo spagnolo, autore di 5 gol e 13 assist tra campionato e coppe, si è aggiudicato la palma del migliore in campo per ben dieci volte. L'andaluso ha trionfato con Roma, Fiorentina, Milan. Sassuolo, Cluj (in casa), Udinese, Verona, Parma, Genoa e Bologna. Numeri impressionanti per lui che nemmeno Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic sono riusciti a eguagliare. Il serbo ha avuto la meglio sei volte, mentre l'azzurro cinque. Il bomber ha vinto contro Bologna, Atalanta, Torino, Celtic (all'Olimpico, ndr) e Sampdoria (in casa), mentre il centrocampista ci è riuscito con Samp, Genoa, Rennes, Juventus (in Serie A), Napoli (Coppa Italia) e Inter. Ai piedi del podio c'è Felipe Caicedo che è stato incoronato contro Spal, Celtic (nella gara disputata in Scozia, ndr), Cagliari e Brescia. Hanno vinto due volte Jony (Cluj e Cremonese) e Strakosha (Lecce e Napoli in campionato). Un successo per Luiz Felipe (Parma), Bastos (Inter), il giovane Falbo (Rennes in Francia), Lulic (in Supercoppa con la Juventus), Acerbi (Roma al ritorno), Lazzari (Spal) e Radu (Genoa a Marassi in coabitazione con Luis Alberto). Stupisce l'assenza di Joaquin Correa, che ha segnato 8 gol e 4 assist in tutte le competizioni. L'argentino si è piazzato spesso sul podio, ma senza mai conquistare l'oro.