Lazio, Ibrahimovic si presenta: "È bellissimo essere qui. Il mio obiettivo è..."

Ai microfoni ufficiali del club si è presentato il nuovo acquisto della Lazio Arijon Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Sono molto grato e pronto per questa nuova avventura. Ho visto alcune partite della Lazio, compresa l'ultima contro il Como e la gara d'Europa League contro l'Ajax vinta meritatamente. Quando sono arrivato in aeroporto c'erano alcuni tifosi che mi stavano aspettando, è stato bellissimo e mi ha subito fatto sentire a mio agio. Anche qui, al Centro Sportivo di Formello, è tutto molto bello. È meraviglioso vedere tutto questo e non vedo l'ora di iniziare".

"Mi reputo un calciatore molto creativo, amo l'uno contro uno e sono forte sotto porta. Ciò che apprezzo di più però è la mia creatività e capacità di essere versatile. Conoscevo già alcuni calciatori anche se non personalmente, come Hysaj, per le nostre origini comuni visto che siamo entrambi albanesi, Pedro, una leggenda, Pellegrini e Zaccagni. I miei compagni del Bayern Monaco non mi hanno dato dei consigli in particolare, ma dato che ho già giocato in Italia e in Serie A con il Frosinone conosco molto bene il campionato. Sono molto felice di essere nuovamente qui in Serie A".

"Il mio idolo è ovviamente Ibrahimovic, ma anche Cristiano Ronaldo. Il primo posto però ce l'ha sempre Zlatan, il più grande. I miei hobby? Oltre al calcio non c'è qualcosa che amo in particolare, anche se mi piace giocare a basket o a paddle o a tennis nel tempo libero. Voglio aiutare la squadra a vincere più partite possibili e giocare molto per vivere un finale di stagione positivo e godermi quest'avventura. Sono felice di essere qui, forza Lazio!".

Pubblicato il 14/01