Lazio, il 15 giugno festa a Torrita Tiberina con ex calciatori biancocelesti: le info

A un mese esatto dalla vittoria della settima Coppa Italia, in casa Lazio non sono ancora terminati i festeggiamenti. C'è tanta voglia di biancoceleste e, nell'attesa della nuova stagione, il 15 giugno a Torrita Tiberina ci si ritroverà per una serata all'insegna dei colori del cielo. L'evento si terrà a piazza Agostino Mancini a partire dalle ore 20: la cena sarà gratuita (bevande escluse) e parteciperanno diversi ex giocatori della Lazio, tutti insieme per celebrare l'ennesimo trionfo della squadra più antica della Capitale. Di seguito, ecco la locandina dell'evento.

