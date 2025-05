Lazio, il 'baby' Milani convocato con il Venezuela: la lista completa - FOTO

Un altro giocatore della Lazio è stato convocato in nazionale. Questa volta si tratta però di un calciatore della primavera che giocherà con la propria nazionale maggiore. Alessandro Milani, terzino biancoceleste classe 2005, è stato convocato dal C.T. del Venezuela Fernando Batista in vista delle sfide contro Bolivia e Uruguay valide per le qualificazioni al Mondiale 2026.

