Lazio, il bomber dell'ultimo decennio? Immobile primo in biancoceleste, terzo in Serie A

Ma quanto segna Ciro Immobile? Quando la mette dentro, non fa più notizia. La Lazio ha il suo goleador di razza, i record conquistati dall'attaccante partenopeo sono ormai diversi. Considerando l'ultimo decennio, come riporta Lazio Page, il numero 17 può vantare un altro primato: è lui il giocatore ad aver segnato di più. I numeri parlano chiaro, Immobile è primo a 84 reti. Occupa il secondo posto un altro mostro sacro biancoceleste, Klose: il tedesco ha realizzato 54 marcature. Terzo posto per Candreva, a quota 41. Per quanto riguarda invece le gerarchie della Serie A, come riportato dal portale Opta, Immobile occupa la terza posizione. Primo Di Natale con 125 reti, secondi Higuain e Icardi a 121. Ecco le classifiche complete:

LAZIO:

IMMOBILE - 84

Klose - 54

Candreva - 41

Hernanes - 33

Lulic - 28

Mauri - 27

Keita - 26

Parolo - 26

Felipe Anderson - 25

Milinkovic - 25

SERIE A:

Di Natale - 125

Higuain - 121

Icardi - 121

Immobile - 116

Quagliarella - 109

Mertens - 88

Cavani - 87

Palacio - 85

Ilicic - 79

Dybala - 78

