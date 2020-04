Lazio, il compleanno di Inzaghi: ecco gli auguri social della società - FOTO

LAZIO SOCIAL, INZAGHI - Oggi è il giorno di Simone Inzaghi, il suo 44° compleanno che festeggerà a casa con la sua famiglia ma nel segno della Lazio. Sembra passata una vita da quando Simone vinceva lo scudetto nel 2000, eppure è rimasto in biancoceleste fedelmente da giocatore e poi mettendosi alla prova come allenatore. E ha avuto lo stesso successo. La strada è lunga e se queste sono le premesse... La Lazio non smetterà mai di ringraziarlo, sui social intanto lo festeggia e gli dedica un post di auguri: "Buon compleanno a Simone Inzaghi, il nostro mister oggi spegne 44 candeline". Spezzando idealmente quelle candeline, Simone esprimerà un desiderio: salute e scudetto.

