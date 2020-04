Almeyda: "Scudetto? Lazio, è il momento giusto. Su Inzaghi..."

In una diretta Instagram condivisa con Lele Adani, Matìas Almeyda ha detto la sua sulla Lazio attuale che, prima dello stop del campionato, si era protagonista di un vero cammino trionfale in campionato: "La Lazio gioca bene, una squadra offensiva che non si vedeva da tempo, rischia, i ragazzi seguono Simone. Inzaghi allenatore? Quando giocavamo insieme, lui era molto tranquillo, un bravo ragazzo, umile. Mai avrei pensato. Adesso di vede che vive con passione, mi piacerebbe vedere un suo allenamento. Ha vinto e migliora. Scudetto? Se avessero continuato, sì, avrebbe potuto vincerlo. Adesso bisogna vedere come ricomincerà, ha voglia, ci crede, può arrivarci, è il momento. Io sono tifoso della Lazio. Hai sentito l'inno come fa 'Tu non sarai mai sola', mamma mia".

L'AMORE PER L'ITALIA - L'argentino si è espresso anche sulla situazione attuale di emergenza, legata al Coronavirus: "L'Italia mi ha dato da mangiare, ho conosciuto tanti amici. Gente che mi ha isegnato e dato tanto, vedere questo paese così mi dispiace. Serve restare a casa, ma davvero, è l'unica cosa da fare perché la gente continua a morire ogni giorno". Infine, è tornato a parlare della storica rete siglata al Parma: "Difficile anche pensarlo quel gol lì, e poi a chi lo feci... a Buffon! Quando sono andato al Parma, sembrava che gli stessi antipatico".

