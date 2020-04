Lazio, Luiz Felipe ricorda i momenti in campo: arriva il commento di Milinkovic - FT

È dal 29 febbraio che la Lazio, al pari di molte altre squadre di Serie A, non scende in campo. Il Covid-19 ha sospeso tutti i campionati, inclusi gli allenamenti nei centri sportivi. In casa Lazio, si comincia ad avere nostalgia del campo e si spera che la ripresa arrivi il prima possibile. Lo testimonia il post di Luiz Felipe su Instagram. Il brasiliano ha pubblicato delle foto di alcuni momenti trascorsi in campo, aggiungendo: "Bei ricordi! Non vedo l'ora di giocare di nuovo". Il classe '97, che ha scritto il suo messaggio in inglese per raggiungere una platea più ampia di persone, ha ricevuto i complimenti di Sergej Milinkovic-Savic: "Bravo papi, anche in inglese".

