Lazio, il consiglio di Balotelli a Immobile: "A Ciro dico che..."

Uno dei temi più caldi in casa Lazio è sicuramente quello legato a Ciro Immobile. Il capitano lotta e si sbatte tantissimo per la squadra, ma al livello realizzativo gli sta mancando qualcosa. Dopo Lazio-Torino, Sarri ha ribadito la fiducia che ripone nel bomber con la 17 a caccia del gol su azione che gli manca dalla prima giornata a Lecce. Per Ciro è arrivato il consiglio di un collega ed ex compagno di Nazionale Mario Balotelli. L'ex Milan e Inter ha detto a Tv Play: "A Immobile direi che i momenti così passano a tutti. Uno come lui che ha vinto una Scarpa D’Oro e che ha fatto una marea di gol non può abbattersi perché non segna da qualche partita. Per un attaccante il gol è tutto, questo è vero. Ma basta poco per ritrovare continuità. Castellanos al suo posto? Dipende, lo conosco Ciro ma non benissimo. A me la competizione gasa, non so lui come potrebbe reagire. Comunque uno che fa 30 gol l’anno per più stagioni non può essere messo in panchina così facilmente”.