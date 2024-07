Lazio, il messaggio d'addio di Sardo: "È stato difficile andare via..." - FOTO

Jacopo Sardo saluta la Lazio. Il centrocampista classe 2005, dopo aver firmato con il Saarbrücken, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio d'addio per la società biancoceleste che l'ha cresciuto. Ecco cosa ha scritto: "Un grande abbraccio e un sincero grazie alla Lazio, al mister a cui devo tantissimo, ai miei compagni con i quali è cresciuta una vera amicizia. Sono stati due anni e mezzo stupendi, dove mi è stato insegnato molto e che sono culminati in una stagione primavera fantastica. Indimenticabile. Ho preso una decisione per me sofferta. Ho pensato che nel mio percorso di crescita fosse oggi importante misurarmi in un campionato senior, affrontando sfide nuove, sperando di trarre da un contesto diverso ulteriori spinte a migliorarmi".