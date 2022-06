Lazio, il messaggio di Spolverini per Sarri: “È bello ritrovarsi, parlare di…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri si sta godendo le vacanze così come i suoi ragazzi, ancora qualche giorno prima di ritrovarsi tutti a Formello per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Il tecnico sta approfittando del suo tempo libero anche per rivedere qualche vecchia conoscenza, come accaduto con il giornalista Mario Spolverini. Lo ha reso noto quest’ultimo tramite uno scatto condiviso sul suo profilo Twitter, questo il messaggio che accompagna il tweet: “È bello ritrovarsi ogni tanto con una persona davvero speciale. Un piatto di pasta, un bicchiere di vino ed una lunga chiacchierata. Non solo di calcio ovviamente (ma quasi)”.

È bello ritrovarsi ogni tanto con una persona davvero speciale. Un piatto di pasta, un bicchiere di vino ed una lunga chiacchierata.

Non solo di calcio ovviamente

(ma quasi) pic.twitter.com/hrbLnscE1e — Mario Spolverini (@INerazzurro) June 22, 2022

