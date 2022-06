Lazio, Ciro da re del gol a re del palco: animatore provetto – FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sta riposando e divertendo Ciro Immobile, in vacanza al Forte Village con moglie, figli e amici. Gli scatti e le stories condivise su Instagram dallo stesso attaccante e dalla sua dolce metà, ne sono la prova. Le ultime pubblicate proprio da Jessica regalano una versione inedita del bomber biancoceleste che, prima si è scaldato sulle note di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri e poi ha affrontato il palco. Da re dei gol si è trasformato in re dell’animazione, tutto per amore del piccolo Mattia sempre al suo fianco. Lady Immobile ha poi lanciato un annuncio che accompagna il video: “Per animazione e feste, contattatemi”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Muriqi – Maiorca, Diaz: “Grande distanza economica, conosciamo i limiti..."

Calciomercato Lazio, Sucic e Bourigeaud per il centrocampo: tutte le combinazioni