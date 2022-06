Calciomercato Lazio, Sucic e Bourigeaud per il centrocampo: tutte le combinazioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Nonostante l'arrivo di Marcos Antonio, le mosse in entrata della Lazio a centrocampo potrebbero non essere finite qui. Sarri spera di riuscire a trattenere sia Milinkovic che Luis Alberto, ma il mercato è lungo e i due sono pezzi pregiati. Non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale, ma la dirigenza inizia a studiare le possibili alternative. Se il Sergente dovesse salutare, uno dei nomi più caldi, oltre a Ilic del Verona che però potrebbe arrivare a prescindere, è quello di Sucic del Salisburgo. Il talento croato non ha ancora compiuto 20 anni e quest'anno ha collezionato 28 presenze in campionato condite da 8 gol e 4 assist. La valutazione che ne fa il club austriaco è di più di 10 milioni per una delle mezzali più promettenti in circolazione. Se invece a partire dovesse essere Luis Alberto, che piace sempre dalle parti di Siviglia, la Lazio potrebbe puntare su Bourigeaud del Rennes. Il 28enne, esterno di centrocampo ma all'occorrenza anche mezzala, vale 12 milioni ma il club francese, senza rinnovo, si troverebbe costretto a cederlo a 7/8. Benjamin ha già annunciato di voler cambiare aria e aspetta i biancocelesti che però devono prima capire che ne sarà dei propri big.