Muriqi – Maiorca, Diaz: “Grande distanza economica, conosciamo i limiti..."

Il possibile futuro di Vedat Muriqi al Maiorca è ancora in una fase di stallo. Il club lo vorrebbe ma il fattore economico incide notevolmente sulle possibilità di poterlo trattenere. La cifra del riscatto, seppur rivista dal presidente Lotito, resta comunque troppo alta per la società delle Baleari che però non si arrende ancora. Ai microfoni di Onda Cero Mallorca, il Ceo Alfonso Diaz ha dichiarato: “Stiamo lavorando alla questione di Muriqi. C'è una bella differenza in termini economici e noi conosciamo le risorse che abbiamo a disposizione e i limiti che possiamo raggiungere”. Il Maiorca non rinuncia, ci spera ma dovrà trovare una soluzionequanto prima per poter dare una svolta alla vicenda.

