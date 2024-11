Lazio, il papà di Flavio: "Sentiamo l'amore di questo popolo. Zaccagni prima del Cagliari..."

TUTTOmercatoWEB.com

La sfida dell'Olimpico contro il Cagliari, vinta dalla Lazio per 2-1, aveva un destinatario speciale. Una vittoria per Flavio, che non c'è più, e una dedica speciale al fratello Francesco e alla famiglia che sta vivendo un dolore enorme. Proprio il papà di Flavio, Marco, ai microfoni di Radiosei, ha espresso le sue sensazioni: "L’affetto che stiamo ricevendo da tutto il mondo Lazio è una di quelle cose che restano scolpite per sempre nel nostro cuore. La Lazio è la nostra vita, l’abbiamo vissuta e sempre la vivremo. Auguro alle nuove leve di viverla così intensamente. Perdere un figlio è una cosa che ti strappa, lesiona la vita, te le frantuma. Ci aggrappiamo alla speranza che da lassù Flavio possa sorridere e ci possa guardare felice, possa continuare a vivere la Lazio come sempre, così come la vive Francesco. È la cosa più bella del mondo sentirsi parte dell’amore di un popolo così. Sapere che tutti possano volerci così bene riempie il cuore. Anche nel momento di dolore lo stadio è il nostro rifugio. Quello che abbiamo vissuto a Lazio-Cagliari ci rende felici, Zaccagni prima della gara mi ha detto che avrebbero giocato e vinto per Flavio. È successo ed è stato lui a segnare il gol decisivo”.