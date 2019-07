Lazio, il programma delle amichevoli estive: tutti i luoghi e le date

Si scaldano i motori, tra meno di 10 giorni inizierà ufficialmente la stagione 2019/20 della Lazio. In realtà, il raduno a Roma della rosa arriverà con un po' d'anticipo, l'8 luglio, giorno di visite mediche. Poi ci si vede tutti a Formello, in attesa della partenza e del conseguente arrivo ad Auronzo di Cadore, previsto per il 12. Saranno due settimane di fatica tra le Dolomiti per i ragazzi di Simone Inzaghi che, tra una corsa e l'altra, potranno però sciogliere mente e muscoli con ben 4 amichevoli. Poi la Lazio volerà in Inghilterra per il match contro il Bournemouth del 2 agosto, in Germania per la sfida al Paderborn del 3 agosto e infine il 10 agosto in Spagna per affrontare il Celta Vigo. La Supercoppa Italiana, inoltre, si giocherà con tutta probabilità in Arabia Saudita in inverno e questo libererà anche l'ultima domenica prima dell'inizio della Serie A, quella del 17 agosto. Quindi potrebbero esserci novità in tal senso. Di seguito, l'elenco completo delle amichevoli:

Lazio - Auronzo di Cadore: domenica 14 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio - Top 11 del Cadore: mercoledì 17 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio - Triestina: domenica 21 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Lazio - Virtus Entella: mercoledì 24 luglio ad Auronzo di Cadore (orario da definire)

Bournemouth - Lazio: venerdì 2 agosto ore 20.45 a Bournemouth - Vitality Stadium

Paderborn - Lazio: sabato 3 agosto ore 16.00 a Paderborn - Benteler-Arena

Celta Vigo - Lazio: sabato 10 agosto a Vigo - Stadio Balaìdos (orario da definire)

