Lazio, il rinnovo di Inzaghi rinviato ad Auronzo: pronto un contratto da 3 milioni più bonus

Rinnovo Inzaghi, è tutto rinviato ad Auronzo. Il presidente Lotito e l'allenatore si vedranno lì e parleranno in ritiro. Il prolungamento del tecnico rimarrà sospeso fino al 23 agosto, da quel momento ogni giorno sarà buono per cercare l'accordo. In attesa delle questioni lavorative, Inzaghi si gode il piccolo Andrea, terzogenito dopo Tommaso e Lorenzo, e aspetta qualche buona notizia dal mercato del ds Tare, ora in Albania.

IL COLLOQUIO - Inzaghi è in scadenza nel 2021, quest'anno metterà sul tavolo la Supercoppa vinta, la qualificazione in Champions dopo tredici anni di digiuno e la corsa scudetto, sfumata dopo il lockdown. Il patron biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe presentare al tecnico una proposta di altri due anni, dunque fino al 2023, con opzione per la stagione successiva. Anche l'ingaggio, attualmente fermo a due milioni più bonus, verrà alzato. Si parla di tre milioni più bonus, quasi come i top player della rosa.

LE GARANZIE - In attesa dell'incontro, Inzaghi non ha mai smesso di chiedere garanzie in fatto di mercato, acquisti che gli permettano di avere più scelta e non ripetere le difficoltà avute a giugno e a luglio. Sbloccato Muriqi, che sostituirà Caicedo, si sta aspettando la firma di David Silva, un campionissimo che innalzerebbe il livello qualitativo della rosa, che dal prossimo anno calcherà anche i palchi della Champions League. Lo stesso tecnico ha poi chiesto Fares per migliorare la fascia sinistra, "svuotata" dopo l'infortunio di Lulic. Il capitano è reduce da un problema fisico grave, il suo recupero si valuterà tra il ritiro e l'inizio della stagione. Infine, tra le richieste dell'allenatore, anche un vice Strakosha, con Consigli e Sergio Rico in pole. Calciomercato e rinnovo di Inzaghi. La Lazio lavora per una stagione da Champions.

Pubblicato il 14-08 alle 7.45