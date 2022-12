Lazio, il "Tata" Gonzalez elogia Scaloni: "Sei stato il principale responsabile" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Argentina alza al cielo la Coppa del Mondo. I complimenti sono tutti per Lionel Messi, che ha saputo trascinare il proprio gruppo alla vittoria. Ma grande merito va dato al commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni. Il "Tata" Gonzalez ha dedicato a lui, suo compagno di squadra ai tempi della Lazio, il post condiviso su Instagram: "Il principale responsabile del cambiamento che c'è stato nella nazionale argentina, Messi si è sentito Messi, e i tuoi valori sono arrivati alla squadra. Come commissario tecnico hai capito bene i ruoli e hai preso decisioni importanti. Per tutto questo, complimenti Leo".

