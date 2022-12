Lazio, il tormento di Luis Alberto: la story non lascia dubbi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto tra Luis Alberto e Sarri è più che tormentato. I due non riescono a trovare un punto d’incontro, entrambi fermi sulle rispettive idee senza alcuna intenzione di mediare. Più passa il tempo, più l’idea di una rappacificazione si fa lontana e l’avvicinarsi della sessione di mercato di certo non aiuta. Ieri, come anche oggi, entrambi si sono ritrovati a Formello per riprendere la preparazione dopo i giorni di vacanza. Nessuno dei due si sbilancia, ma la story condivisa prima dalla moglie e poi dal centrocampista su Instagram potrebbe essere un piccolo indizio sulla vicenda. Le note di “A Thousand Years”, brano di Christina Perri, accompagnano lo scatto in cui sono ritratte le sue mani che trattengono il pallone. In particolare risalta la strofa della canzone scelta: “I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more”. Questa la traduzione in italiano: “Sono morto ogni giorno aspettandoti. Tesoro non avere paura. Ti ho amato per mille anni. Ti amerò per altri mille”. Una dedica piuttosto particolare.

