Lazio, il vice pres. della Camera Rampelli: "Sogno finale di Champions con la Roma"

Una suggestione alquanto improbabile, almeno per il momento storico che vivono Roma e Lazio. A esplicarla pubblicamente è Fabio Rampelli, vice presidente della Camera, intervenuto a Radio Cusano Campus nella trasmissione “Cosa succede in città”: "La nostra città meriterebbe, per tutti i suoi supporter, un altro tipo di presidenti. Mi piacerebbe che le due squadre della capitale, la Roma per la quale tifo e la Lazio che reputo una grande squadra, molto caparbia oltretutto, possano sfidarsi in una bella finale di campionato o in una finale di Champions League. Vorrei puntare in alto e per farlo è necessario che ci siano dei proprietari di società che abbiano voglia di investire e che siano pronti a fare acquisti importanti".

