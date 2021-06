Lazio, Immobile a 360°: "Gli inizi a Torre Annunziata, la famiglia e i record futuri. Vi racconto..."

In attesa di iniziare l'Europeo con la maglia della Nazionale, Ciro Immobile si è concesso un'intervista a Vanity Fair. Il bomber della Lazio si è raccontato a 360°, partendo dai suoi inizi: "Ho iniziato a crederci un po' di più quando ho conquistato il titolo di capocannoniere in Serie B col Pescata. Ma sul serio ci ho creduto da capocannoniere in Serie A col Torino. Quello che conta davvero, in questo gioco, è la continuità. Ne ho visti tanti, anche molto bravi, che non avevano la testa per reggere a un certo livello. Mio padre? Amava il calcio, avrebbe anche potuto forzarmi. È un grande intenditore, ha capito che avevo una dote. E invece non mi ha mai fatto sentire la pressione addosso. Ha sostenuto una passione che, anche se mi era stata trasmessa da lui, era profondamente mia. Ha avuto l'intelligenza di non dirmi mai che ero più bravo degli altri".

