Lazio, Immobile a segno in 12 partite su 14: la classifica dei bomber europei

Le parole non bastano più per descrivere Ciro Immobile. Ormai il bomber partenopeo è una sentenza, con lui in campo le avversarie hanno la sensazione di partire già in svantaggio di un gol. Stagione da incorniciare finora, il numero 17 è diventato un collezionista di record. Un'altra statistica rende l'idea del suo valore. Come riporta Lazio Page, la punta di diamante della Lazio è primo in una speciale classifica: quella delle partite timbrate in questo avvio di campionato. Infatti su 14 match giocati, in ben 12 c'è la firma di Ciro Immobile. Il secondo della lista è Lewandoski, che ha gonfiato la rete in 11 partite sulle 13 disputate. Terzo sul podio Vardy, a segno in 9 gare delle 14 andate in scena.

