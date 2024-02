Lazio, Immobile a Sky: "Onoriamo la maglia! La Champions è un premio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Giorno di vigilia in casa Lazio per la sfida contro il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il capitano biancoceleste Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di SkySport per presentare la gara, soffermandosi sulle potenzialità dei bavaresi e sul lavoro della formazione di Sarri. Queste le sue dichiarazioni: "Missione sicuramente difficile per noi, ma è bello affrontare le squadre così forti. Mi preme dire che per la gente che ci sarà e per onorare la maglia daremo tutto quello che abbiamo in campo, la squadra che affrontiamo merita più del 100% di noi stessi. Ci vuole più leggerezza? In realtà noi in tutta la Champions abbiamo usato questo termine, prendendo la competizione come un premio per quanto fatto l'anno passato. Domani affronteremo una delle squadre più forti del mondo e servirà fare qualcosa in più, qualcosa di straordinario. Dobbiamo crescere da tutti i punti di vista, soprattutto tecnico-tattici. Dovremo gestire la loro aggressività e avere ordine difensivo, dovremo soprattutto agire di squadra. Io sto bene, per fortuna il periodo negativo è andato via, ho lavorato tanto. Faccio del lavoro e della continuità il mio pane quotidiano".