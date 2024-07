Lazio, Immobile - Besiktas trattativa in stallo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il tempo stringe e nelle prossime ore il futuro di Ciro Immobile potrebbe essere deciso. Da giorni ormai non si parla d'altro, e non potrebbe essere altrimenti, dell'addio del capitano finito nelle mire del Besiktas. Come riportato in precedenza dalla nostra redazione la trattativa al momento vive una fase di stallo: Lotito non ha intenzione di cedere l'attaccante a zero, nonostante abbia chiesto espressamente al presidente di lasciarlo andare, e il club turco al momento non ha formulato nessuna offerta.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport gli agenti di Immobile, Marco Sommella e Alessandro Moggi, sono a Roma da lunedì e nella giornata di ieri sono stati a colloquio con il ds Fabiani a Formello, la sera erano nuovamente a cena con Ciro. Le richieste sono chiare: la Lazio chiede 5 milioni per liberare il numero 17, sotto contratto fino al 2026, il Besiktas ha proposto invece un triennale al giocatore nell'ipotesi che si liberi a costo zero o quasi così come l'altro profilo attenzionato dal club ovvero quello svincolato Depay.

Intanto la Lazio l'11 luglio inizierà il ritiro di Auronzo di Cadore e il nodo Immobile deve essere necessariamente sciolto.