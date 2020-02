Lazio, Immobile e Caicedo coppia d'oro: nessuno in Europa come loro

La Lazio vola. Ciro Immobile e Felipe Caicedo hanno trascinato i biancocelesti al successo per 5-1 ai danni della Spal. L'azzurro e l'ecuadoriano hanno realizzato una doppietta a testa, lasciando le briciole agli emiliani. L'attacco stellare è uno dei punti forza di Inzaghi visto che Immobile è salito a 25 centri in campionato, Caicedo è arrivato a 7 e poi c'è l'infortunato Correa a quota 6. In Europa nessuno viaggia ai ritmi dei capitolini. Come sottolinea Lazio Page, quella formata da Immobile e Caicedo è la migliore coppia di marcatori del nostro continente. I 32 gol messi insieme da loro due sono un bottino esagerato. Alle loro spalle, secondo posto per Lewandowski e Gnabry del Bayern Monaco a quota 29. Terze le coppie di Manchester City, Lipsia, Psg e Inter. staccate di cinque lunghezze. Leggendo i nomi altisonanti di giocatori e club, questo fa capire cosa stia realizzando la Lazio di Simone Inzaghi. Di seguito la classifica completa delle migliori coppie di marcatori d'Europa:

32 - Immobile-Caicedo (25+7)

29 - Lewandowski-Gnabry (22+7)

27 - Aguero-Sterling (16+11)

27 - Werner-Sabitzer (20+7)

27 - Mbappé-Neymar (14+13)

27 - Lukaku-Martinez (16+11)

26 - Ilicic-Muriel (14+12)

25 - Messi-Suarez (14+11)

25 - Salah-Mané (14+11)

