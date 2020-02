Lazio, Caicedo carica ancora: "Crediamoci fino alla fine"

Alla festa di Natale di squadra aveva generato la standing ovation a Spazio Novecento. "Dobbiamo fare di tutto per vincere questo Scudetto" gridato dando il cinque ai compagni aveva fatto notizia. Felipe Caicedo ci crede, così come i suoi compagni. La Lazio gioca bene e convince, le altre un po' meno. L'ex Espanyol è sempre più protagonista e, con la doppietta di ieri, è arrivato a quota 7 in campionato a un passo dalla top ten. Sogna la doppia cifra il numero 20 biancoceleste, ma soprattutto sogna in grande. Dopo il successo sugli emiliani ha pubblicato su Twitter le foto delle esultanze con il messaggio: "Forza Lazio! Giornata perfetta, crediamoci fino alla fine. +3". Felipe è sempre più leader nel gruppo e beniamino del popolo biancoceleste. Lo testimoniano gli applausi di tutto lo stadio quando ieri è uscito dal campo e il boato al suo ingresso nel derby con la Roma. Caicedo ha conquistato tutti, ora spera di conquistare anche la vetta della classifica. Con lui sognano anche tutti i laziali. n

