Lazio, Immobile e Caicedo nella Top5 del rapporto tra gol e minuti giocati

La Lazio era alla ricerca di un’altra punta, e la trattativa per Giroud ne è la dimostrazione. Alla prima occasione possibile, però, è arrivata la risposta degli attuali attaccanti biancocelesti, Caicedo ed Immobile. Entrambi si sono resi autori di una doppietta ai danni della Spal, dando l’ennesima dimostrazione in un percorso che li sta vedendo, da inizio stagione, protagonisti. Sky Sport ha messo a punto una grafica relativa ai giocatori con il miglior rapporto tra gol e minuti giocatori. In vetta c’è Pazzini, con tre sigilli in 137 minuti in campo. Ciro Immobile, capocannoniere del nostro campionato, è al secondo posto: l’attaccante ha raggiunto quota 25 reti in 1742 minuti. L’ecuadoriano, invece, è quarto, subito dietro a Muriel: per l’ex Espanyol sette reti in 599, con un rapporto di 85,5.

