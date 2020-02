Lazio, Immobile tutto gol e bonus: a quota 30 scatta il terzo

Ciro Immobile non si ferma più. La doppietta segnata alla Spal lo ha fatto salire a quota 25 in campionato. Numeri impressionanti che gli avrebbero già consegnato la classifica marcatori in almeno due terzi delle stagioni scorse. Ciro ha messo nel mirino i 36 gol di Higuain e vuole battere l'argentino a ogni costo. Il bomber di Torre Annunziata è arrivato a 28 centri in stagione ed è vicino ai 30 tetto a cui scatterà un altro bonus. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, il contratto dell'attaccante prevede una quota fissa e dei benefit che scattano per determinati parametri. Ogni dieci reti, il numero 17 intasca 110 mila euro. Conti alla mano tra due marcature saranno 330 mila gli euro che il club biancoceleste verserà al proprio bomber. La Lazio sogna in grande e spera che Immobile continui a segnare con questa regolarità per trascinare i compagni in Champions e, perché no, verso mete ancora più alte.