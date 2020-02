Oddo: "La Lazio è lanciatissima. Si giocherà le sue carte fino alla fine"

La Lazio è tornata alla vittoria con la Spal, riprendendo la marcia in campionsto. A Tiki Taka l'ex difensore biancoceleste Massimo Oddo ha parlato delle possibilità della squadra di Simone Inzaghi in ottica Scudetto: "La Lazio ha tutte le carte in regola per poter arrivare fino in fondo perché ha un grandissimo vantaggio, può concentrarsi solo sul campionato. Poi è forte, ambiziosa, non ha nulla da perdere. Non so se Inter e Juventus abbiano qualcosa in più sul piano tecnico-tattico, ma sicuramente la Lazio è una squadra in questo momento lanciatissima e si giocherà tutte le sue carte fino alla fine".

