Lazio, Immobile e Milinkovic nella Top-11 del Gran Galà del calcio: il premio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso di 17 ottobre durante il Gran Galà del calcio sono stati premiati i migliori giocatori della stagione passata e, nella Top 11 finale, sono rientrati anche due calciatori biancocelesti: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo è stato nominato come uno dei migliori attaccanti del 2021/2022, mentre il secondo come uno dei migliori centrocampisti. Non essendo potuti andare alla cerimonia di premiazioni, i due calciatori della Lazio hanno ricevuto i premi nella giornata di oggi, come rivelato dalla stessa società tramite un post sui propri canali social. Nella foto pubblicata ci sono due sorridenti Immobile e Milinkovic con in mano il loro premio.