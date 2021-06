Lazio, "Immobile è molto sottovalutato": l'omaggio dall'Inghilterra - FOTO

ITALIA, IMMOBILE - "Ciro Immobile è molto sottovalutato". Non ha dubbi "SPORTbible", pagina social ed editore di social media focalizzato sullo sport, con sede a Manchester. Lo sanno anche in Inghilterra: spesso l'attaccante della Lazio non riceve la giusta considerazione che invece meriterebbe. È l'ultima Scarpa d'Oro, il centravanti della Nazionale, l'uomo su cui Mancini ha puntato e contro la Turchia non ha tradito: gol più assist per siglare una serata magica. Non avrà la fama di Mbappé o Cristiano Ronaldo, ma Ciro ha i numeri per far sognare in grande gli Azzurri.

Turchia - Italia, Immobile finisce ovunque. L'Équipe: "Re di Roma" - FOTO

Italia, Immobile ringrazia: "Allo stadio o da casa, abbiamo sentito il calore" - FOTO

Torna alla home page