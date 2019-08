Lazio, Immobile e Pellegrini: l'anticipo di derby dei neo papà - FOTO

Il campionato inizia tra una settimana, e poi sarà subito derby. Ma per il momento, i pensieri di Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, sono tutti rivolti a Mattia e Camilla, i loro rispettivi figli, nati il 17 e 15 agosto. Solo due giorni di differenza, per i due piccoli, nati, tra l'altro, a pochi passi l'uno dall'altro: sia la moglie del centravanti biancoceleste, Jessica, che quella del giallorosso, Veronica, hanno partorito alla clinica Mater Dei. I due calciatori sono amici, hanno anche trascorso le vacanze di gennaio insieme. E non hanno rinunciato a una bella fotografia che immortali questo importante momento. "Facce da papà", scrive Pellegrini. Perché per il derby c'è ancora tempo, adesso c'è da festeggiare un gol ancora più importante.

