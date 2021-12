Lazio, Immobile resta in dubbio per Venezia: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Una seconda parte di 2021 davvero sfortunata per Ciro Immobile che rischia di saltare anche la trasferta di Venezia. Prima il problema alla coscia accusato con la Lokomotiv, poi quello al polpaccio di novembre, seguito dal collaterale di inizio dicembre che lo ha condizionato pesantemente e ora una brutta sindrome gastrointestinale che lo ha provato. Febbre alta e diarrea gli hanno fatto saltare la sfida con il Genoa e messo in allarme tutti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, un tampone molecolare e uno rapido entrambi negativi hanno tranquillizzato (visto il periodo) ma non assicurano che il bomber possa essere della partita al Penzo. Ciro non si allena da mercoledì ed è difficile immaginarlo in campo in Laguna. Oggi e domani saranno due banchi di prova importanti per capire se riuscirà a riprendersi in tempo. C'è anche l'ipotesi che possa raggiungere la squadra direttamente mercoledì. Sarri studia le alternative con Felipe Anderson che potrebbe essere confermato al centro dell'attacco. Il brasiliano ha fatto bene, regalando anche l'assist a Pedro per il vantaggio biancoceleste, ma non sono escluse sorprese. Potrebbe infatti anche toccare a Pedro, come accaduto contro la Juventus, mentre appare più improbabile il rilancio dal primo minuto di Muriqi.