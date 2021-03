Lazio, Immobile ringrazia Luis Alberto per le "magie". E arriva il commento di Gomez... - FOTO

Luis Alberto fa i complimenti a Immobile, e Ciro ringrazia. L'attaccante ha risposto allo spagnolo, che gli aveva dedicato un post su Instagram all'indomani della consegna della Scarpa d'Oro in Campidoglio: "Grazie per tutte le magie che mi hanno permesso di vincere". E tra i commenti è spuntato anche quello del 'Papu' Gomez, ex Atalanta e ora al Siviglia, che ha chiamato in causa entrambi i biancocelesti: "Due fenomeni".

