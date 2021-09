Lazio, Immobile ringrazia via social i tifosi per l'omaggio all'Olimpico! - FOTO

In occasione dell'ultima gara giocata dalla Lazio all'Olimpico, quella contro il Cagliari, i tifosi hanno esibito uno striscione per Thomas Strakosha. Ma non solo. Anche Ciro Immobile ha ricevuto il sostegno da parte del popolo biancoceleste. "Ciro Immobile, campione e orgoglio della prima squadra della Capitale", si leggeva sulle gradinate. A quella che è, di fatto, una vera dichiarazione d'amore, ha risposto lo stesso bomber via social. Condivisa la foto su Instagram, ha aggiunto: "Grazie, forza Lazio".

