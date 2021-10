Lazio, Immobile scalpita e punta l'Inter: risposte entro 48 ore

Si è allenato in palestra nella scorsa settimana Ciro Immobile, fermato prima della sosta da una lesione muscolare alla coscia destra nel match contro il Lokomotiv Mosca, ma ovviamente il capitano della Lazio non sa stare lontano dal campo e scalpita per tornarci. Dopo un weekend passato a Disneyland Paris con la famiglia, Ciro è rientrato a Roma e nelle prossime 48 ore si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire le sue condizioni: previsto un quadro completo tra oggi e domani. C'è ottimismo, Sarri spera di riavere la freccia più importante del proprio arco offensivo.