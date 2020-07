Lazio, Immobile senza gol da 3 partite: non accadeva da più di un anno

La Lazio è alla ricerca dei suoi bomber. Il dato sui gol segnati nel post lockdown, 8 in 7 partite, non è in linea con quanto fatto prima della pausa. Su tutti quello di cui si sente più la mancanza sotto porta è senza dubbio Immobile. Il bomber di Torre Annunziata può ancora guardare tutti dall'alto verso il basso in classifica marcatori, ma ora Ronaldo è a una sola lunghezza da lui. Sono infatti 3 partite consecutive che Ciro non timbra il cartellino, una circostanza che, come riporta Lazio Page, non si verificava da oltre un anno. In quel caso la striscia negativa era stata di 7 partite ad aprile-maggio 2019, da Milan-Lazio 1-0 a Lazio-Bologna 3-3. Stavolta però, oltre all'obiettivo Champions ancora da centrare, c'è il premio di capocannoniere da raggiungere e, perché no, la Scarpa D'oro, dove Lewandowski è a 6 reti di distanza. Saranno queste le motivazioni che spingeranno Ciro a rialzarsi, per portare sé stesso e la Lazio dove meritano.

