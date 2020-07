Lazio, Lotito a confronto con lo staff medico: dubbi sull'alimentazione dei giocatori

Claudio Lotito si confronta con i suoi uomini. Lo ha fatto prima con Tare, Inzaghi e Peruzzi domenica per cercare di capire insieme a loro le ragioni di questo crollo della squadra. E lo ha fatto al Training Center anche con Ivo Pulcini e lo staff medico, come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei. Argomento di discussione è stato il cambio di alimentazione dei calciatori, secondo lo staff uno dei motivi del loro calo fisico. Ovvio che in momenti del genere ci si interroghi sul perché la squadra non giri più, cercando diverse motivazioni e risposte. Quel che è certo è che non esiste un unico colpevole sul quale puntare il dito, le ragioni sono tante e il presidente vuole fare il più possibile chiarezza.

