Lazio, Immobile show: raggiunto Cavani in una speciale classifica

Non ci sono più parole per descrivere Ciro Immobile. Bastano e avanzano i suoi numeri sul rettangolo verde di gioco. È un'altra domenica da sogno per il bomber biancoceleste che ha trascinato la squadra alla vittoria contro il Genoa. A Marassi il capitano ne fa tre e mette fine alle stupide polemiche uscite dopo gli impegni in Nazionale. Vanno aggiornati ancora una volta i numeri del numero 17 della Lazio. Con la tripletta di oggi, Immobile ha segnato per la 7ª volta 3 o più goal in un match di Serie A. Raggiunto Edinson Cavani a quota 7 in testa alla graduatoria che comprende i giocatori ancora in attività.

LA CLASSIFICA

C. Immobile - 7

E. Cavani - 7

M. Icardi - 6

D. Mertens - 5

D. Berardi - 4

Queste, invece, le sette volte di Ciro: 13-14 - Torino - Livorno 3-1 (3 gol), 17-18 - Lazio - Milan 4-1 (3 gol), Spal - Lazio 2-5 (4 gol), 19-20 - Lazio - Sampdoria (3 gol), Verona - Lazio 1-5 (3 gol), 21-22 Lazio - Spezia 6-1 (3 gol), Genoa - Lazio 1-4 (3 gol).