Lazio, Immobile sul podio dei bomber del 2021 in Italia: la classifica

Ciro Immobile è diventato in questa stagione il miglior marcatore della storia della Lazio superando Silvio Piola. Il capitano biancoceleste in questo 2021 ha realizzato 24 gol, posizionandosi sul podio dei bomber in Italia. King Ciro è il secondo giocatore per marcature: sopra di lui solo Dusan Vlahovic che ha centrato la porta ben 33 volte. Dopo l'attaccante di Torre Annunziata nomi di alto rango: Lautaro Martinez, Zapata, Insigne e addirittura Cristiano Ronaldo (CR7 ha lasciato la Serie A il 31 agosto).

Quali sono stati i bomber più prolifici del 2⃣0⃣2⃣1⃣? #Vlahovic scatenato , ma che media gol per #Muriel❗#TMdatabase pic.twitter.com/xu5wMi7AQv — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 24, 2021