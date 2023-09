Lazio, Impallomeni: "Felipe può fare la differenza. Se la quadra di Sarri si accende..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è pronta a scendere in campo in vista del big match contro il Milan di Pioli in programma sabato 30 settembre alle 18.00. Una gara tutta da vivere tra due squadre che ora stanno vivendo un buon momento. Sul tema ha detto la sua anche Stefano Impallomeni che ha così commentato ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio sotto pressione ha vinto a Napoli. La vittoria col Torino è servita a togliere pressione e contro il Milan troverà quegli spazi non trovati con i granata. Può essere una partita in cui può trovare degli spazi per creare qualcosa d'importante. Fondamentale sarà Felipe Anderson. Se si accende, la Lazio non perde, ma se non va non gira la squadra".